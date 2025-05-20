Ліга Європи

Football.ua разом із GGBET представляють коментар керманича Тоттенгема напередодні фіналу Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед.

На стадіоні Сан-Мамес у Більбао відбудеться шостий в історії суто англійський фінал єврокубків — за трофей Ліги Європи УЄФА зійдуться лондонський Тоттенгем та Манчестер Юнайтед. Для обох клубів це шанс врятувати невдалий сезон і здобути путівку до Ліги чемпіонів, обійшовши стороною провал на внутрішній арені.

Напередодні цього протистояння головний тренер Тоттенгема Анже Постекоглу опинився у центрі уваги. Причиною стала колонка журналіста Yahoo Дена Кілпатріка із заголовком: "Постекоглу на межі: герой чи клоун? Фінал визначить його спадщину в Тоттенгемі". Фахівець різко відповів на це під час пресконференції.

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"Все залежить від того, як на це дивитись. Але одне скажу точно — я не клоун і ніколи ним не був, друже. Я щодня працюю над тим, щоб повернути клуб до претендентів на титули. При цьому ми перебудовуємо склад та впроваджуємо нову філософію гри — завдання непросте та повне викликів.

Завтра ми маємо шанс досягти головної мети, поставленої переді мною — виграти трофей. Із самого початку я говорив гравцям: у житті та у спорті немає гарантій. Важливо використати кожен шанс. Я сам завжди так чинив. Неодноразово бував у ситуації, коли вирішальний матч ставав останнім. Мені це знайоме.

Зі мною все добре. Якщо на те вже пішло — зміна роботи не трагедія для мене. Впевнений, ви й самі неодноразово змінювали місце роботи. У мене є сім'я, гарне життя — і я продовжу вигравати трофеї, де б не опинився. Тож про мене можна не перейматися.

Утім, я відчуваю, що ми рухаємось у правильному напрямку. Перемога лише прискорить цей процес. Роботи ще багато — це факт, але є і прогрес, на який варто спиратися", — заявив Постекоглу на прес-конференції.

Фінал Ліги Європи відбудеться у середу, 21 травня, о 22:00 за київським часом. Експерти GGBET дають такий прогноз на сьогодні: перемога Манчестер Юнайтед в основний час — 2.44, успіх Тоттенгема — 3.00, нічия — 3.40. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

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