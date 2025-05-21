Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють лондонський Тоттенгем та Манчестер Юнайтед.

Лондонський Тоттенгем та Манчестер Юнайтед зіграють у фіналі Ліги Європи УЄФА на Сан-Мамес у Більбао.

Анге Постекоглу, після поразки від бірмінгемської Астон Вілли (0:2), використав із перших хвилин Вікаріо в рамці воріт, тоді як Порро, Ромеро, ван де Вен та Удоджі повернуться до лінії оборони, Біссума та Бентанкур гратимуть у центрі поля, а Джонсон, Соланке та Рішарлісон розташуються в атаці.

Рубен Аморім, на тлі поразки від лондонського Челсі (0:1), залучив до стартового складу Йоро в трійці центральних захисників.

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Сарр, Біссума, Бентанкур — Джонсон, Соланке, Рішарлісон.

Запасні: Остін, Вайтмен, Дансо, Сон, Тель, Грей, Спенс, Одобер, Девіс, Скарлетт, Мур, Аджаї.



Манчестер Юнайтед: Онана — Йоро, Магвайр, Шоу — Мазрауї, Каземіро, Фернандеш, Доргу — Діалло, Маунт — Гойлунн.

Запасні: Баїндир, Лінделеф, Зікрзе, Еріксен, Гарначо, Далот, Угарте, Гевен, Еванс, Мейну, Амасс, Кольєр.



Гра Тоттенгем — Манчестер Юнайтед почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.