Захисник поступився тільки нападнику Браяну Кідду.
Лені Йоро, Getty Images
21 травня 2025, 22:11
Центральний захисник Манчестер Юнайтед Лені Йоро грає з перших хвилин матчу проти Тоттенгема у фіналі Ліги Європи-2024/25.
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За даними OptaJoe, француз у віці 19 років і 189 днів став другим наймолодшим гравцем у стартовому складі манкуніанців на вирішальний єврокубковий поєдинок.
Рекордсменом за цим показником є англійський центрфорвард Браян Кідд, який рівно на свій 19-й день народження (29.05) в 1968-му голом і двома асистами допоміг МЮ розгромити Бенфіку (4:1) у фіналі Кубка європейських чемпіонів.
Слідкуйте за матчем Тоттенгем — Манчестер Юнайтед у нашій текстовій онлайн-трансляції.