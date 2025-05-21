Ліга Європи

Захисник поступився тільки нападнику Браяну Кідду.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Лені Йоро грає з перших хвилин матчу проти Тоттенгема у фіналі Ліги Європи-2024/25.

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За даними OptaJoe, француз у віці 19 років і 189 днів став другим наймолодшим гравцем у стартовому складі манкуніанців на вирішальний єврокубковий поєдинок.

Рекордсменом за цим показником є англійський центрфорвард Браян Кідд, який рівно на свій 19-й день народження (29.05) в 1968-му голом і двома асистами допоміг МЮ розгромити Бенфіку (4:1) у фіналі Кубка європейських чемпіонів.

Слідкуйте за матчем Тоттенгем — Манчестер Юнайтед у нашій текстовій онлайн-трансляції.