Ліга Європи 22 травня 2025, 00:30 Ромеро визнаний найкращим гравцем фіналу Ліги Європи Аргентинський центрбек Тоттенгема отримав нагороду за підсумками тріумфального матчу над Манчестер Юнайтед. Крістіан Ромеро, Getty Images 22 травня 2025, 00:30 У рамках фінального матчу Ліги Європи УЄФА лондонський Тоттенгем втримав мінімальну перемогу над Манчестер Юнайтед, перервавши свою трофейну засуху в 17 років. Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, найкращим гравцем цього протистояння було визнано центрального захисника та віцекапітана "шпор" Крістіан Ромеро. 27-річний аргентинець став важливою фігурою у втриманні переможного рахунку для Тоттенгема на шляху до довгоочікуваного трофею. Люди Крістіан Ромеро Команди Манчестер Юнайтед Тоттенгем Джерела Офіційний сайт УЄФА Facebook