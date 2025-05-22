Ліга Європи

Аргентинський центрбек Тоттенгема отримав нагороду за підсумками тріумфального матчу над Манчестер Юнайтед.

У рамках фінального матчу Ліги Європи УЄФА лондонський Тоттенгем втримав мінімальну перемогу над Манчестер Юнайтед, перервавши свою трофейну засуху в 17 років.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, найкращим гравцем цього протистояння було визнано центрального захисника та віцекапітана "шпор" Крістіан Ромеро.

27-річний аргентинець став важливою фігурою у втриманні переможного рахунку для Тоттенгема на шляху до довгоочікуваного трофею.