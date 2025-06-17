Ліга Європи

Двоматчеве протистояння першого відбіркового раунду єврокубка відбудеться в липні.

Відбулося жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА-2025/26.

Чемпіонат України в другому за статусом єврокубку представлятиме донецький Шахтар. У ході минулої кампанії "гірники" фінішували третіми в УПЛ, але виграли Кубок країни, завдяки чому й опинилися в ЛЄ.

Першим суперником підопічних Арди Турана буде Ільвес (Фінляндія). Матчі заплановано на 10-те й 17 липня.



Інші пари:

Шериф — Пріштіна

Спартак Трнава — Гекен

Сабах — Целє

Легія — Актобе

Левські — Хапоель Беер-Шева

АЕК Ларнака — Партизан

Пакш — Клуж

Нагадаємо, у Лізі чемпіонів-2025/26 від України зіграє київське Динамо, тоді як Олександрія й житомирське Полісся опинилися в Лізі конференцій (всі — другий кв. раунд).