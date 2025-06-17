Двоматчеве протистояння першого відбіркового раунду єврокубка відбудеться в липні.
Шахтар, Getty Images
17 червня 2025, 16:36
Відбулося жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА-2025/26.
Чемпіонат України в другому за статусом єврокубку представлятиме донецький Шахтар. У ході минулої кампанії "гірники" фінішували третіми в УПЛ, але виграли Кубок країни, завдяки чому й опинилися в ЛЄ.
Першим суперником підопічних Арди Турана буде Ільвес (Фінляндія). Матчі заплановано на 10-те й 17 липня.
Інші пари:
Шериф — Пріштіна
Спартак Трнава — Гекен
Сабах — Целє
Легія — Актобе
Левські — Хапоель Беер-Шева
АЕК Ларнака — Партизан
Пакш — Клуж
Нагадаємо, у Лізі чемпіонів-2025/26 від України зіграє київське Динамо, тоді як Олександрія й житомирське Полісся опинилися в Лізі конференцій (всі — другий кв. раунд).