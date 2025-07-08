Ліга Європи

Football.ua розповідає, де й коли дивитися поєдинок кваліфікаційного раунду ЛЄ.

У рамках першого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА-2025/26 Шахтар зустрінеться з Ільвесом.

Перший матч відбудеться в четвер, 10 липня, розпочавшись о 21:00 за київським часом. Прийматиме протистояння Стадіон Стожице в Любляні, Словенія. Розсудить український і фінський клуби бригада арбітрів із Нідерландів.

Де дивитися матч Шахтар — Ільвес

У прямому ефірі поєдинок транслюватиме телеканал UPL.TV, доступний у більшості телевізійних операторів і ОТТ-платформ.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.