Football.ua розповідає, де й коли дивитися поєдинок кваліфікаційного раунду ЛЄ.
Шахтар Донецьк, shakhtar.com
08 липня 2025, 12:15
У рамках першого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА-2025/26 Шахтар зустрінеться з Ільвесом.
Перший матч відбудеться в четвер, 10 липня, розпочавшись о 21:00 за київським часом. Прийматиме протистояння Стадіон Стожице в Любляні, Словенія. Розсудить український і фінський клуби бригада арбітрів із Нідерландів.
Де дивитися матч Шахтар — Ільвес
У прямому ефірі поєдинок транслюватиме телеканал UPL.TV, доступний у більшості телевізійних операторів і ОТТ-платформ.
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.