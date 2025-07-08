Ліга Європи

Поєдинок відбудеться 10 липня.

Матч першого раунду кваліфікації Ліги Європи між донецьким Шахтарем та фінським Ільвесом обслуговуватиме бригада арбітрів із Нідерландів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром призначено Марка Нагтегаала, якому допоможуть Йохан Балдер та Рой де Нас. Резервним рефері буде Робін Хенсгенс.

За систему ВАР відповідатиме Річард Мартенс, якому допоможе Ервін Бланк.

До цього 32-річний арбітр не зустрічався з українськими клубами – у його активі матч відбору Ліги Європи, Юнацької ліги УЄФА та кваліфікаційні поєдинки молодіжних Євро.

Нагадаємо, матч Шахтар – Ільвес відбудеться у четвер, 10 липня, о 21:00.