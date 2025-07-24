Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють стамбульський Бешикташ та донецький Шахтар.

Турецький Бешикташ та донецький Шахтар зіграють перший матч другого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА в Стамбулі.

Арда Туран, у порівнянні з розгромом Ільвеса (6:0), залучив до стартового складу Очеретька в центрі поля, тоді як Егіналду гратиме на вістрі атаки.

Бешикташ: Гюнок — Свенссон, Пауліста, Удуохай, Юрасек — Тікназ, Кекчю — Рашица, Рафа, Фернандеш — Абрагам.

Запасні: Дестаноглу, Хаджіахметович, Учан, Арройо, Їлмаз, Маріу, Мучі, Сануч, Топчу, Бінгел, Терзі, Киличсой.



Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Марлон, Судаков — Кевін, Егіналду, Аліссон.

Запасні: Фесюн, Траоре, Гочолеішвілі, Азарові, Вінісіус, Грам, Еліас, Бондаренко, Назарина, Педріньйо да Сілва, Невертон.



Гра Бешикташ — Шахтар почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.