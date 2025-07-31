Ліга Європи

Football.ua разом із betking представляє прев’ю матчу кваліфікації Ліги Європи, який пройде 31 липня та розпочнеться о 21:00.

У Кракові донецький Шахтар спробує завершити справу, яку так ефектно розпочав у Стамбулі — знищивши Бешикташ на його ж полі з рахунком 4:2. Але попри результат першого матчу, у таборі гірників не дозволяють собі розслаблятися. У єврокубках усе вирішується за підсумками двох матчів, а турецький гранд ще точно не сказав останнього слова.

ЧЕТВЕР, 31 ЛИПНЯ, 21:00. МІСЬКИЙ СТАДІОН, КРАКІВ (ПОЛЬЩА). ГОЛОВИЙ АРБІТР — ХОСЕ ЛУЇС МУНУЕРА (ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ: УПЛ ТБ / КИЇВСТАР ТБ. ПЕРШИЙ МАТЧ — 4:2 / ВІДЕО

Новий Шахтар Арди Турана — це команда з новим диханням, новою динамікою й акцентом на блискавичні флангові атаки. Після сірого періоду за Маріно Пушича, донецький клуб нарешті знову тішить уболівальників не лише результатом, а й якісною грою. Туран знайшов правильний баланс між традиційною для Шахтаря грою в контроль м’яча та новими ідеями — зокрема, довіривши ключову роль у нападі реактивним бразильцям. Кевін, Аліссон, Егіналду — саме ці прізвища стали головним болем для Сульшера у першій зустрічі.

Форма донецької команди підтверджує вдалий старт сезону: 10 офіційних матчів без поразок, лише один програний поєдинок із останніх тринадцяти... Та попри оптимізм, Арда Туран залишає холодну голову: він неодноразово заявляв, що матч у Кракові його команда почне з рахунку 0:0. Саме такий менталітет і дозволяє Шахтарю впевнено рухатись уперед у кваліфікації Ліги Європи. І сподівання тільки на те, що цей шлях тільки продовжуватиметься.

Бешикташ після першого матчу — ніби боксер після нокауту в першому раунді. Питання не лише в результаті — питання в грі, фізичній підготовці, кондиціях, ротації. Команда виглядала розгублено, фізично неготовою та абсолютно незіграною. У міжсезоння підопічні Сульшера здобули лише одну перемогу у чотирьох товариських матчах, а в офіційному матчі проти Шахтаря це вилізло назовні як у грі, так і в результаті.

Проте навіть на тлі критики та розмов про можливу відставку, норвезький наставник зберігає оптимізм. Він вірить у камбек — і не без причин. Адже у складі турецького клубу вистачає зірок: Теммі Абрагам, Жоау Маріу, Рашиця, Фернандеш — кожен із них може змінити хід гри одним дотиком. Але щоб це сталося, Бешикташу потрібен швидкий гол і... надійна оборона. А ось із останнім у "орлів" наразі найбільше проблем: команда пропускає у чотирьох матчах поспіль.

За версією betking, сьогодні найбільші шанси на успіх мають підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 2.20, тоді як потенційний успіх Бешикташа оцінюється показником 3.33. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.00.