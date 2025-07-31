Football.ua разом із betking представляє прев’ю матчу кваліфікації Ліги Європи, який пройде 31 липня та розпочнеться о 21:00.
Шахтар - Бешикташ, Getty Images
31 липня 2025, 09:00
У Кракові донецький Шахтар спробує завершити справу, яку так ефектно розпочав у Стамбулі — знищивши Бешикташ на його ж полі з рахунком 4:2. Але попри результат першого матчу, у таборі гірників не дозволяють собі розслаблятися. У єврокубках усе вирішується за підсумками двох матчів, а турецький гранд ще точно не сказав останнього слова.
ЧЕТВЕР, 31 ЛИПНЯ, 21:00. МІСЬКИЙ СТАДІОН, КРАКІВ (ПОЛЬЩА). ГОЛОВИЙ АРБІТР — ХОСЕ ЛУЇС МУНУЕРА (ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ: УПЛ ТБ / КИЇВСТАР ТБ. ПЕРШИЙ МАТЧ — 4:2 / ВІДЕО
Новий Шахтар Арди Турана — це команда з новим диханням, новою динамікою й акцентом на блискавичні флангові атаки. Після сірого періоду за Маріно Пушича, донецький клуб нарешті знову тішить уболівальників не лише результатом, а й якісною грою. Туран знайшов правильний баланс між традиційною для Шахтаря грою в контроль м’яча та новими ідеями — зокрема, довіривши ключову роль у нападі реактивним бразильцям. Кевін, Аліссон, Егіналду — саме ці прізвища стали головним болем для Сульшера у першій зустрічі.
Форма донецької команди підтверджує вдалий старт сезону: 10 офіційних матчів без поразок, лише один програний поєдинок із останніх тринадцяти... Та попри оптимізм, Арда Туран залишає холодну голову: він неодноразово заявляв, що матч у Кракові його команда почне з рахунку 0:0. Саме такий менталітет і дозволяє Шахтарю впевнено рухатись уперед у кваліфікації Ліги Європи. І сподівання тільки на те, що цей шлях тільки продовжуватиметься.
Бешикташ після першого матчу — ніби боксер після нокауту в першому раунді. Питання не лише в результаті — питання в грі, фізичній підготовці, кондиціях, ротації. Команда виглядала розгублено, фізично неготовою та абсолютно незіграною. У міжсезоння підопічні Сульшера здобули лише одну перемогу у чотирьох товариських матчах, а в офіційному матчі проти Шахтаря це вилізло назовні як у грі, так і в результаті.
Проте навіть на тлі критики та розмов про можливу відставку, норвезький наставник зберігає оптимізм. Він вірить у камбек — і не без причин. Адже у складі турецького клубу вистачає зірок: Теммі Абрагам, Жоау Маріу, Рашиця, Фернандеш — кожен із них може змінити хід гри одним дотиком. Але щоб це сталося, Бешикташу потрібен швидкий гол і... надійна оборона. А ось із останнім у "орлів" наразі найбільше проблем: команда пропускає у чотирьох матчах поспіль.
За версією betking, сьогодні найбільші шанси на успіх мають підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 2.20, тоді як потенційний успіх Бешикташа оцінюється показником 3.33. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.00.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ШАХТАР : Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке — Гомес, Бондаренко, Судаков — Аліссон, Кевін, Егіналду
БЕШИКТАШ : Гюнок — Свенссон, Пауліста, Кокчу, Юрасек — Маріу, Тикназ, Рашиця — Сілва, Фернандеш, Абрагам
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:1
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