Ліга Європи

А яка була красива історія.

Вінгер донецького Шахтаря Кевін висловився перед майбутнім матчем-відповіді з турецьким Бешикташем у рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Цитує бразильця офіційний сайт "гірників".

"Дзвінок Неймара перед першим матчем? На жаль, це не так. Звісно, мені було б приємно отримати такий дзвінок від Неймара, але це були лише чутки. Я справді радий своїй особистій грі та важливому виступу команди в минулому матчі й дуже сподіваюся, що ми зможемо продовжити в такому ж дусі у другій грі.

Три голи у ворота Бешикташа? Так, я говорив із тренером про це. Звісно, ми б хотіли, щоб я забивав більше, – не два і навіть не три голи. У будь-якому разі намагатимуся викладатися по максимуму, забивати якнайбільше – один, два, три або навіть більше голів", — заявив Кевін.

Раніше Арда Туран прокоментував майбутню гру з Бешикташем.