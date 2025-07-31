Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють донецький Шахтар та стамбульський Бешикташ.

Донецький Шахтар та турецький Бешикташ зіграють матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА в Кракові.

Арда Туран, після перемоги в першій грі (4:2), використав із перших хвилин Вінісіуса на правому фланзі оборони, тоді як Педріньйо да Сілва гратиме в центрі поля, Еліас очолить атаку.

Уле Гуннар Сульшер, у свою чергу, залучив до стартового складу Топчу ліворуч у захисті, тоді як Їлмаз розташується в опорній зоні, а Мучі гратиме ліворуч в атаці.

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Марлон, Педріньйо да Сілва — Аліссон, Еліас, Кевін.

Запасні: Фесюн, Траоре, Егіналду, Швед, Судаков, Гочолеішвілі, Азарові, Грам, Бондаренко, Конопля, Назарина, Невертон.



Бешикташ: Гюнок — Свенссон, Пауліста, Удуохай, Топчу — Тікназ, Їлмаз — Маріу, Рафа, Мучі — Абрагам.

Запасні: Дестаноглу, Хаджіахметович, Рашица, Учан, Кекчю, Арройо, Уйсал, Сануч, Юрасек, Бінгел, Терзі, Киличсой.



Гра Шахтар — Бешикташ почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.