Ліга Європи

Українські клуби можуть зіграти з представниками Туреччини, Ізраїлю чи Мальти за вихід у груповий етап.

У понеділок, 4 серпня, відбулося жеребкування раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26. Визначилися потенційні суперники для двох українських клубів — Динамо та Шахтаря.

Донецький клуб, якщо пройде грецький Панатінаїкос у третьому кваліфікаційному раунді, зустрінеться в наступному раунді з турецьким Самсунспором. Саме ця пара визначатиме одного з учасників групового етапу Ліги Європи.

Кияни, у свою чергу, можуть потрапити в раунд плей-оф у разі поразки від кіпрського Пафоса в кваліфікації Ліги чемпіонів. У такому випадку команда Олександра Шовковського змагатиметься з переможцем пари Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).

Нагадаємо, що у другому раунді відбору Динамо впевнено двічі обіграло Хамрун Спартанс із загальним рахунком 6:0.

Поєдинки плей-оф відбудуться 21 та 28 серпня. Переможці пройдуть до основного раунду Ліги Європи, а ті, хто зазнає поразки, виступатимуть у груповому етапі Ліги конференцій.