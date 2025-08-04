Україна

Новачок еліти підсилюється молоддю з київського гранда після перемоги над Олександрією.

Футбольний клуб Кудрівка, який цього сезону дебютував в Українській Прем’єр-лізі, вніс зміни до офіційної заявки на сезон-2025/26. Як повідомляє сайт УПЛ, склад команди поповнили двоє молодих гравців київського Динамо — голкіпер Іван Биховченко та лівий захисник Богдан Романюк.

Обидва футболісти народилися у 2008 році та виступали за юнацькі команди столичного клубу. Романюк має досвід гри за Динамо U-17 та U-19, а також київський Атлет. Минулого сезону він провів три матчі в молодіжному чемпіонаті України. Биховченко був заявлений за Динамо U-19, але не з'являвся на полі в офіційних зустрічах.

Дебют УПЛ для Кудрівки розпочався з яскравої перемоги над срібним призером минулого сезону Олександрією. 3 серпня команда здобула переконливу перемогу з рахунком 3:1.