Ліга Європи

Центральний захисник "гірників" поспілкувався з журналістами перед єврокубковим матчем.

Шахтар у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2025/26 гостюватиме в Панатінаїкоса.

Зірка Греції, але згасла; із трилисником, але не ірландським: представляємо Панатінаїкос

Центральний захисник донецького клубу Валерій Бондар поділився своїми думками перед протистоянням у Греції.

"Підготовка велася так, як і завжди до кожного матчу єврокубків чи чемпіонату України: нічого не змінюємо, ідемо по тій дорозі, що в нас була перед єврокубковими матчами, які ми вже зіграли в Лізі Європи.

Перед грою був гарний відеоаналіз, де нам показали дуже багато моментів, аспектів, на які потрібно звернути увагу, пояснили, що ми маємо завтра зробити задля того, щоб здобути позитивний для нас результат. Вважаю, передусім, коли грають такі рівні команди, то підсумок буде по сумі двох зустрічей. І коли є така нагода, то хотів би запросити вболівальників у Краків, тому що дуже важливою буде їхня підтримка і тут, і на своєму полі. Але насамперед думаємо тільки про завтрашній матч. Усе в наших головах, руках і ногах, як то кажуть. Поки що ми готуємося до завтрашнього матчу, але сподіваємося, що в Кракові буде потужна підтримка наших уболівальників.

Наскільки важливим був мій підкат у поєдинку з Бешикташем, який став дуже "вірусним"? Гадаю, передусім це важливо не тільки для нас, захисників і воротарів, але й для всієї команди. Як я вже багато разів казав: наша оборона розпочинається з нападника. Те, що ми робимо на футбольному полі, — цілковита заслуга тренерського штабу, адже наставники дуже детально розповідають нам, що ми маємо робити. Ми це робимо, намагаємося виконувати те, чого від нас вимагають, і це вже виливається в той результат, який ми маємо. А щодо підкату... Ну, гарний підкат, так", — цитує гравця офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, матч Панатінаїкос — Шахтар відбудеться в четвер, 7 серпня, розпочавшись о 21:00 за Києвом.