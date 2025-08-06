Ліга Європи

Керманич Шахтаря поділився своїми очікуваннями від виїзного матчу проти Панатінаїкоса.

Головний тренер Шахтаря Арда Туран узяв участь у пресконференції, присвяченій поєдинку з Панатінаїкосом.

Зірка Греції, але згасла; із трилисником, але не ірландським: представляємо Панатінаїкос

Завтра, 7 серпня, "гірники" проведуть свій перший, виїзний матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи-2025/26.

"Ми поважаємо Панатінаїкос, його культуру, уболівальників і стадіон. Будемо готові до завтрашнього матчу, маючи все це на увазі, і будемо готові до боротьби. Спробуємо нав'язати свою гру на полі, не відступаючи назад. Розуміємо, це буде нелегко, адже в них є досвідчені гравці, які чудово виконують переміщення. Збережемо цю повагу під час гри. Спробуємо показати свою динаміку на полі та використати наших молодих гравців. Думаю, це буде гарний матч для обох команд, але навіть якщо ми отримаємо перевагу в першій грі, розумітимемо, що це протистояння складається з двох матчів, і намагатимемось розподілити сили на всі 90 хвилин відповідним чином.

Як би я описав Панатінаїкос і його головні переваги? Передусім Панатінаїкос — дуже хороша команда, і я не можу зараз дати вам усі відповіді на запитання, але можу сказати, що вони ефективні завдяки фланговим навісам. Іноді прагнуть контролювати м'яч. Залежно від обраного рівня інтенсивності вони можуть діяти в різний спосіб, і ми готуємо кожного нашого гравця відповідним чином. Наприклад, якщо на правому фланзі гратиме Тете, він частіше зміщуватиметься всередину. Якщо ж це буде Пельїстрі, він більше використовуватиме фланг. Тож їхня тактика та зони, де гратимуть футболісти, можуть змінюватися залежно від обраних виконавців. І, звісно, їхні фулбеки теж часто підключаються до атаки та роблять багато навісів. Ми готові до всіх ігрових ситуацій. Саме так ми намагаємося будувати стратегію на матч, адже, коли протистоїш такій команді, як Панатінаїкос, потрібно бути готовим до всіх аспектів та елементів гри.

Атмосфера грецьких стадіонів? Перш за все, оскільки я турок, я дуже добре знаю, що це за атмосфера. Також від Фатіха Теріма я отримав дуже важливу інформацію про енергію та красу місцевих уболівальників. Із тих імен, які ви назвали, Фатіх Терім для мене як батько, а Ергін Атаман — як старший брат. Власне я був на цьому стадіоні під час плейоф, поруч із лавою запасних. Тож я чудово знаю "Гейт 13", їхню енергію і те, наскільки чудові ці вболівальники. У футбол приємно грати в такій атмосфері та перед такими фанатами. І якщо матимемо можливість, я б дуже хотів одного дня прийняти вас у такій атмосфері в Україні. Також я добре знаю баскетболіста Джеді Османа, він для мене як брат. Від нього я також дізнався про пристрасть місцевих уболівальників. Футбол прекрасний із фанатами, у такій атмосфері. І замість того, щоб боятися такої атмосфери, ми намагаємось отримувати від неї задоволення і сприймати це як досвід. Замість того, щоб виступати на порожніх аренах без уболівальників, я вважаю, для нас це величезний досвід — грати в такій атмосфері. І, на мою думку, дуже гарно, що вболівальників Панатінаїкоса так добре знають і високо цінують у всьому світі.

Я дуже радий, що став наймолодшим тренером, який здобув перемогу з Шахтарем у чемпіонаті України. Але я не вважаю, що ми вже щось виграли. Якщо й буде що вигравати, то це станеться наприкінці. Водночас я дуже задоволений прогресом, енергією та грою своїх футболістів. Я не думаю, що вже є досвідченим тренером, але можу сказати, що маю великий досвід перемог і поразок у спорті. І я вірю, що можу допомогти своїм футболістам у цьому. Незалежно від того, перемагаємо ми чи програємо, я ставитимуся до них однаково — як до людей. Адже кожен може бути гарним тренером, коли все добре. Але головне — залишатися гарним для своїх футболістів, коли справи йдуть погано, зберігати довіру та бути відданими один одному у важкі моменти. Щодо перетину кордону. Чесно кажучи, це дуже сумно й дуже складно, але ми не використовуватимемо це як виправдання. Щоразу, коли ми перетинаємо кордон, я переживаю сильні емоції, бо думаю про безліч історій, пов'язаних з нинішніми обставинами. Це справді важко, але є люди, які роблять це вже три-чотири роки. І це зовсім нелегко. Зрештою страждають саме люди — молодь, діти. Коли ми щоразу перетинатимемо кордон, ми не будемо робити з цього виправдання, а зосередимося лише на позитиві. Позитив у тому, що ми вдягаємо футболки Шахтаря і робимо щось, щоб приносити людям радість. Нас нічого більше не цікавить. Ми думаємо лише про те, щоб зробити людей щасливими й завершити цю історію якнайкраще. Також у Тернополі було нелегко ходити містом і бачити всі ці фотографії молодих людей", — цитує Турана офіційний сайт донецького клубу.

Нагадаємо, матч Панатінаїкос — Шахтар відбудеться в четвер, розпочавшись о 21:00 за Києвом.