Украина

Украинский нападающий может завершить карьеру футболиста в конце текущего сезона.

Нападающий сербского Вождоваца Марко Девич рассказал о своих планах на будущее и признался, что может завершить карьеру футболиста в конце сезона-2019/20.

"Контракт до лета, но сейчас такая ситуация, что непонятно, буду ли играть или нет. Есть многие обстоятельства, прежде всего — это семья, это центральный вопрос. А все остальное — более-менее"

"Что касается прощального матча, то если он будет, то только в Харькове. Но пока этот вопрос не решен. Посмотрим. 50 на 50, если исходить из сегодняшних перспектив", — сказал Девич в интервью телеканалу Футбол 1.

Также украинец сербского происхождения признался, что хотел бы попробовать себя в качестве тренера.

"Просто так начать работу, я, конечно, не боюсь, но шаг за шагом. Было бы правильно сначала стать помощником, где-то пройти обучение, а потом брать команду. Для меня будет неплохо начать карьеру в Украине", — добавил Марко Девич.

В текущем сезоне чемпионата Сербии Девич сыграл 12 матчей, в которых он забил 4 гола.

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