Украина

Чемпион Германии не вел переговоры о переходе бразильца.

Предложение Баварии о переходе Тете из Шахтера не соответствует действительности, сообщает Bild.

Мюнхенцы в текущий момент не собираются подписывать бразильского полузащитника, хотя ранее была информация, что Шахтер сообщил агенту Тете о предложении Баварии.

"Горняки" прописали в контракте бразильца сумму отступных в размере 150 миллионов евро. В этом сезоне Тете провел 18 матчей, в которых забил четыре гола и сделал три ассиста.

Другим клубом, который претендует на Тете называют Милан.

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