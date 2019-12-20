Украина

Полузащитник Александрии Василий Грицук прокомментировал шансы команд в розыгрыше Кубка Украины.

По мнению Василия Грицука, Александрия не является фаворитом Кубка Украины, но постарается преподнести сюрприз.

"Жребий словно специально выбирает нам Динамо, – сказал полузащитник в интервью пресс-службе Александрии. – В сезоне-2015/16 в 1/4 финала мы прошли дальше, в 1/8 финала сезона-2017/18 уступили. Сейчас Динамо тоже является фаворитом нашей пары, но мы вполне способны на сюрприз. Из остальных участников нынешних четвертьфиналов я бы выделил Десну".

Матчи 1/4 финала Кубка Украины Динамо — Александрия, Десна — Ворскла, Альянс — Мариуполь и Минай — Ингулец состоятся 4 марта 2020 года.

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