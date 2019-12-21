Украина

Стороны не могут согласовать сумму отступных за бразильца.

Коринтианс может отказаться от подписания защитника Сидклея из-за сложностей в переговорах с Динамо, сообщает Gazeta Esportiva.

Бразильский клуб намерен укрепить состав перед началом следующего сезона и хотел бы видеть в своей команде Сидклея. Киевляне планируют выручить за левого вингера около 5 миллионов евро, однако это требование совершенно не устраивает руководство Коринтианса.

Сидклей перешел в Динамо летом 2018-го из Атлетико Паранаэнсе за 5 млн евро. Защитник не сумел закрепиться в составе "бело-синих" и в текущем сезоне не провел ни одного поединка.

Ранее сообщалось, что Коринтианс может переключиться на Додо из Сампдории в случае неудачи в переговорах по Сидклею.

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