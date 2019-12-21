Новичок УПЛ назвал своих будущих соперников на зимних сборах.
Официальный сайт Днепр-1 объявил о своих планах на зимнее межсезонье. Клуб соберется 14 января в Днепре, а через неделю отправится на первый сбор в турецкий Белек, где пробудет до 2 февраля.
После этого Днепр-1 на несколько дней вернется домой, а 6 февраля вновь отправится в Белек, на второй сбор, который продлится до 19 февраля.
На сборах состоится минимум восемь матчей, из них утверждены на данный момент пять, еще по троим идут переговоры.
1-й сбор
24 января Днепр-1 — Бачка Топола (Босния и Герцеговина, 5 место Суперлиги);
27 января Днепр-1 — Ягеллония (Польша, 8 место Екстраклясы);
30 января Днепр-1 — Аустрия (Австрия, 7 место Бундеслига);
01 февраля Днепр-1 — Сигма (Чехия, 10 место Фортуна Лиги).
2-й сбор:
09 февраля Днепр-1 — Тобол (Казахстан, 4 место Премьер-Лиги);
12 февраля Днепр-1 — команда Чемпионата УПЛ — ведутся переговоры;
15 февраля Днепр-1 — Кайрат (Казахстан, 2 место Премьер-Лиги) — ведутся переговоры;
16 февраля Днепр-1 — Шериф (Молдова, 1 место Премьер-Лиги) — ведутся переговоры.