Украина

Новичок УПЛ назвал своих будущих соперников на зимних сборах.

Официальный сайт Днепр-1 объявил о своих планах на зимнее межсезонье. Клуб соберется 14 января в Днепре, а через неделю отправится на первый сбор в турецкий Белек, где пробудет до 2 февраля.

После этого Днепр-1 на несколько дней вернется домой, а 6 февраля вновь отправится в Белек, на второй сбор, который продлится до 19 февраля.

На сборах состоится минимум восемь матчей, из них утверждены на данный момент пять, еще по троим идут переговоры.

1-й сбор

24 января Днепр-1 — Бачка Топола (Босния и Герцеговина, 5 место Суперлиги);

27 января Днепр-1 — Ягеллония (Польша, 8 место Екстраклясы);

30 января Днепр-1 — Аустрия (Австрия, 7 место Бундеслига);

01 февраля Днепр-1 — Сигма (Чехия, 10 место Фортуна Лиги).

2-й сбор:

09 февраля Днепр-1 — Тобол (Казахстан, 4 место Премьер-Лиги);

12 февраля Днепр-1 — команда Чемпионата УПЛ — ведутся переговоры;

15 февраля Днепр-1 — Кайрат (Казахстан, 2 место Премьер-Лиги) — ведутся переговоры;

16 февраля Днепр-1 — Шериф (Молдова, 1 место Премьер-Лиги) — ведутся переговоры.