Украина

Защитник Богдан Михайличенко был отмечен фанатами клуба.

Официальный Твиттер-аккаунт луганской Зари сообщил, что завершилось голосование фанатов за лучшего игрока команды в декабре.

Уверенную победу одержал фланговый защитник Богдан Михайличенко, который также претендует на звание игрок месяца в УПЛ.

Второе место в голосовании занял Владислав Кочергин, а центральный защитник Джоель Абу Ханна оказался на третьей позиции.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.