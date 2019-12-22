Защитник Богдан Михайличенко был отмечен фанатами клуба.
Богдан Михайличенко, фото ФК Заря
22 декабря 2019, 15:39
Официальный Твиттер-аккаунт луганской Зари сообщил, что завершилось голосование фанатов за лучшего игрока команды в декабре.
Уверенную победу одержал фланговый защитник Богдан Михайличенко, который также претендует на звание игрок месяца в УПЛ.
Второе место в голосовании занял Владислав Кочергин, а центральный защитник Джоель Абу Ханна оказался на третьей позиции.
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