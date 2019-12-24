Украина

Никита будет выступать за команду Висенте Гомеса до окончания нынешнего сезона.

Универсал Динамо Никита Кравченко присоединился на правах полугодичной аренды к Олимпику, сообщил официальный сайт киевского клуба.

22-летний Кравченко присоединился к Динамо летом 2015 года, перейдя из Мариуполя. В апреле 2017 он дебютировал за Динамо в матче Кубка Украины против Николаева. В составе киевлян Кравченко провел три игры в Премьер-лиге.

В первой части сезона за Олимпик выступал арендованный у Динамо Роман Вантух. Этой зимой он был отозван из Олимпика и отправлен в Александрию.

Олимпик после 18 туров Премьер-лиги занимает девятое место, отставая от топ-6 на четыре очка.