Украина

Капитан киевлян удостоился почетной награды по итогам месяца.

Виктор Цыганков стал лучшим игроком Динамо в декабре, сообщает официальный сайт киевлян.

В голосовании болельщиков полузащитник набрал 43% голосов. Бущан, его ближайший конкурент, получил 29%, а Денис Попов — 28%.

Напомним, что в декабре Динамо обыграло Олимпик и Десну, а также уступило Заре в УПЛ и сыграло вничью с Лугано в Лиге Европы.

Лучшим игроком киевлян по итогам ноября стал защитник Денис Попов.

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