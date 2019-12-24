Капитан киевлян удостоился почетной награды по итогам месяца.
ВИКТОР ЦЫГАНКОВ, ФОТО ФК ДИНАМО
24 декабря 2019, 21:57
Виктор Цыганков стал лучшим игроком Динамо в декабре, сообщает официальный сайт киевлян.
В голосовании болельщиков полузащитник набрал 43% голосов. Бущан, его ближайший конкурент, получил 29%, а Денис Попов — 28%.
Напомним, что в декабре Динамо обыграло Олимпик и Десну, а также уступило Заре в УПЛ и сыграло вничью с Лугано в Лиге Европы.
Лучшим игроком киевлян по итогам ноября стал защитник Денис Попов.
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