Форвард Динамо Брест поделился видео со своего отдыха.
Артем Милевский и Александр Алиев, Instagram.com/timi1010
25 декабря 2019, 12:14
Нападающий Динамо Брест Артем Милевский представил видео на своем новом канале в YouTube, где он вместе с бывшим партнером по команде Александром Алиевым посещает один из киевских ночных клубов.
"Последние 15 лет многие пытались спалить и снять видео, как я зажигаю в ночных клубах. Теперь настало мое время — показать, как все происходит.
Первый видос на моем канале я записал в родном Киеве с кентом – Санычем Алиевым. Как в старые добрые времена мы прочувствовали атмосферу лучших ночных заведений столицы. Только тут Милевский и Алиев без цензуры", – написал Милевский в описании под видео.
Ранее сообщалось, что Милевский уступил Хобленко звание лучшего нападающего Динамо Б в 2019 году.
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