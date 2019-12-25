Украина

Форвард Динамо Брест поделился видео со своего отдыха.

Нападающий Динамо Брест Артем Милевский представил видео на своем новом канале в YouTube, где он вместе с бывшим партнером по команде Александром Алиевым посещает один из киевских ночных клубов.

"Последние 15 лет многие пытались спалить и снять видео, как я зажигаю в ночных клубах. Теперь настало мое время — показать, как все происходит.

Первый видос на моем канале я записал в родном Киеве с кентом – Санычем Алиевым. Как в старые добрые времена мы прочувствовали атмосферу лучших ночных заведений столицы. Только тут Милевский и Алиев без цензуры", – написал Милевский в описании под видео.



Ранее сообщалось, что Милевский уступил Хобленко звание лучшего нападающего Динамо Б в 2019 году.

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