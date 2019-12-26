Украина

21-летний полузащитник хотел бы закрепиться в составе столичного клуба.

Полузащитник Динамо, выступающий на правах аренды за луганскую Зарю, Богдан Леднев заявил о желании вернуться в киевский клуб и стать там одним из футболистов основного состава.

"Динамо принадлежит мой контракт. Естественно, у меня есть желание проявить себя в этом клубе, иначе зачем я туда переходил? Не для того же, чтобы числиться, верно?"

"Да, Динамо переживает трудные времена, но, надеюсь, дальше все будет хорошо", — сказал Леднев в интервью журналу Футбол.

Напомним, Богдан Леднев перешел в Зарю на правах аренды летом 2018 года. В текущем сезоне 21-летний украинец провел за луганский клуб 22 матча, в которых он отметился 11 голами и тремя результативными передачами.

Ранее стало известно, что Леднев вернется в киевское Динамо следующим летом.

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