Украина

Футболисты доиграют текущий сезон в составе Зари.

Киевское Динамо следующим летом намерено вернуть полузащитника Богдана Леднева и защитника Александра Тымчика, которые в данный момент выступают на правах аренды за Зарю.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", столичный клуб не рассматривает варианты с продажей или обменом футболистов, поскольку рассчитывает на них в будущем.

Также пресс-служба киевлян информирует, что Динамо не заинтересовано в приобретении полузащитника Зари Дмитрия Иванисени.

В текущем сезоне Богдан Леднев провел за луганский клуб 22 матча, в которых он отметился 11 голами и тремя результативными передачами.

Что касается Александра Тымчика, то он в этой кампании сыграл за Зарю 24 поединка, получив 8 предупреждений и отдав один ассист.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.