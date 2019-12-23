Футболисты доиграют текущий сезон в составе Зари.
Богдан Леднев, ФК Заря
23 декабря 2019, 17:40
Киевское Динамо следующим летом намерено вернуть полузащитника Богдана Леднева и защитника Александра Тымчика, которые в данный момент выступают на правах аренды за Зарю.
Как сообщает официальный сайт "бело-синих", столичный клуб не рассматривает варианты с продажей или обменом футболистов, поскольку рассчитывает на них в будущем.
Также пресс-служба киевлян информирует, что Динамо не заинтересовано в приобретении полузащитника Зари Дмитрия Иванисени.
В текущем сезоне Богдан Леднев провел за луганский клуб 22 матча, в которых он отметился 11 голами и тремя результативными передачами.
Что касается Александра Тымчика, то он в этой кампании сыграл за Зарю 24 поединка, получив 8 предупреждений и отдав один ассист.
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