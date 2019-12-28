Украина

Вратарь Колоса Евгений Волынец признан лучшим игроком команды в декабре.

В голосовании за лучшего игрока Колоса в декабре болельщики команды выбрали Евгения Волынца — сообщил официальный сайт клуба.

За вратаря отдали 29,6% голосов. Второе место занял защитник Вадим Парамонов (28,4%), третьим стал нападающий Арни Вильхамссон (20%).

Волынец второй месяц подряд становится лучшим игроком команды.

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