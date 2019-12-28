Украина

Защитник Александр Сваток перешел из хорватского Хайдука в Днепр-1.

Официальный сайт Днепр-1 сообщил, что клуб подписал контракт с экс-защитником сборной Украины Александром Сватком.

Соглашение рассчитано на три года.

Сваток перешел в Днепр-1 из хорватского Хайдука, где провел весь 2019 год. На его счету 16 матчей в чемпионате Хорватии и еще две встречи в еврокубках.

Ранее 25-летний защитник выступал в Украине за Днепр, Волынь и Зарю. Дважды вызвался в сборную Украины, но на поле так и не вышел.

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