Украина

Полузащитник киевского Динамо переберется в Олимпию Асунсион только за внушительную сумму.

Как сообщает Fútbol a lo Grande, руководство киевского Динамо продаст только 50% прав на парагвайского полузащитника Дерлиса Гонсалеса в Олимпию Асунсион.

При этом, киевляне требуют 5 миллионов евро.

Гонсалес нынешний сезон провел в чемпионате Бразилии, где выступал за Сантос и принял участие в 49-ти матчах.

Контракт Гонсалеса с Динамо рассчитан до лета 2020 года.

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