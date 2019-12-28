Полузащитник киевского Динамо переберется в Олимпию Асунсион только за внушительную сумму.
Дерлиз Гонсалес, getty images
28 декабря 2019, 20:31
Как сообщает Fútbol a lo Grande, руководство киевского Динамо продаст только 50% прав на парагвайского полузащитника Дерлиса Гонсалеса в Олимпию Асунсион.
При этом, киевляне требуют 5 миллионов евро.
Гонсалес нынешний сезон провел в чемпионате Бразилии, где выступал за Сантос и принял участие в 49-ти матчах.
Контракт Гонсалеса с Динамо рассчитан до лета 2020 года.
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