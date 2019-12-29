Украина

Азербайджанский игрок поделился сожалениями от перехода в португальский клуб.

Бывший защитник Днепра Дмитрий Нагиев рассказал о своем текущей карьере и выразил сожаление, что покинул днепровский клуб летом 2017-го ради перехода в португальский Кова-да-Пьедаде.

"Я остался без клуба, не успел за время трансферного окна подписать контракт и из-за некоторых проблем с документами смогу играть лишь с зимы. Конкретики нет. Один клуб хочет только, чтобы приехал на сборы к ним. B Литву я приехал в конце сезона, оттуда ушел тренер, который меня приглашал, поэтому ушел и я.

Сейчас, конечно, жалею, что уехал тогда в Португалию. Hо уже ничего не поменять. Думаю, все дело в том, что я сделал неправильный выбор и покинул Днепр. Еще в Австрии была хорошая команда и проект. Но после того, как спонсор покинул клуб, этот проект рухнул", – рассказал Нагиев в интервью порталу Azerisport.

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