Украина

Полузащитник Зари Богдан Леднев был признан лучшим футболистом клуба в 2019 году.

Официальный сайт луганской Зари подвел итоги фанатского голосования за звание лучшего футболиста команды в 2019 году.

Игроком года был признан Богдан Леднев, который обошел Богдана Михайличенко и Никиту Шевченко.

Напомним, что Леднев выступает в Заре на правах аренды из киевского Динамо и летом вернется в родной клуб.

В нынешнем сезоне Леднев отметился девятью забитыми голами в 16 матчах чемпионата Украины. Также на его счету один гол в пяти матчах Лиги Европы.

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