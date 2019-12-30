Украина

Наставник Десны получил награду за успехи в чемпионате Украины.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу определило лучшего специалиста среди команд украинской Премьер-лиги по итогам уходящего 2019 года.

Им стал главный тренер черниговской Десны Александр Рябоконь, завершивший этот год со средним показателем 4,34, который выводился из пяти критериев:

1. Номинальный результат команды — 4,6

(Важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая).

(Травмированые/дисквалифицированые, особые обстоятельства).

(Игроки, использованы не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе).

4. Тренерское мастерство — 4,3

(Многообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора).

5. Накопительный критерий — 4,5

(Если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки).

По среднему показателю Александр Рябоконь опередил наставника донецкого Шахтера Луиша Каштру (4,32), главного тренера Зари Виктора Скрипника (4,32), Владимира Шарана из Александрии (4,20) и Алексея Михайличенко из Динамо (4,06).

Десна занимает четвертую позицию в украинской Премьер-лиге, набрав 33 пункта после 18-ти туров.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.