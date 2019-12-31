Украина

Хавбек занял первое место с огромным отрывом.

Полузащитник Игорь Когут выиграл в болельщицком голосовании за лучшего игрока Днепра-1 в 2019 году.

Фанаты выбирали тройку лучших игроков. Первое место приносило футболисту 3 бала, второе – 2, третье – 1.

Когут набрал 417 баллов, занявший второе место Валерий Юрчук – 268, а Сергей Логинов – 223.

Для Когута это уже второе признание подряд – летом он был признан лучшим игроком сезона-2018/19 в Днепре-1.

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