Украина

Президент УАФ подвел итоги уходящего 2019 года.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко поздравил украинцев с наступающим новым годом и вспомнил самые значимые события и достижение, которые произошли за этой время в украинском футболе.

"В преддверии Нового года хотел бы обратиться к большой украинской футбольной семье. Друзья, предлагаю всем вместе вспомнить и порадоваться успехам, которых мы достигли в уходящем году".

"2019 стал самым ярким за всю историю украинского футбола. Он стал годом побед, как футбольных, которые подарили нам незабываемые эмоции и новую возможность гордиться своей страной, так и побед, которых мы достигли за пределами футбольного поля, в частности и в деле Мораеса".

"Много чего в этом году мы сделали впервые. Это касается и первого матча сборной Украины в Запорожье, который разрешил расширить футбольную географию национальной команды, так и внедрение системы VAR, что также является нашей победой".

"В 2019 году Дом футбола всегда гостеприимно встречал многих почетных гостей, как президента УЕФА Александера Чефирина, так и маленького мальчика Сашу Цымбала, сына героя Украины Сергея Цымбала, который погиб защищая нашу страну. Именно Саша выводил Криштиану Роналду на переполненный Олимпийский, где наша сборная победила сборную Португалии в рамках отбора на Евро-2020".

"Дети — это наше будущее, будущее нашей страны. Именно поэтому мы уделяем большое внимание детскому и юношескому футболу: от разнообразных турниров на местном уровне, до поддержки программы UEFA GROW; от передачи более чем 100 тысяч мячей юным футболистам по всей стране, до выплаты рекордной премии в размере одного миллиона долларов чемпионам мира сборной Украины U-20. Впервые в истории украинского футбола заслуженную награду получили не только футболисты, тренерский штаб и административная группа, но и первые тренеры наших чемпионов".

"Вспомнив про победу наших ребята, с гордостью отмечаю, что трудно определить, какая из наших побед была ключевой: или невероятный триумф сборной U-20, или золото дефлимпийцев на чемпионате Европы, или выход нашей женской сборной по футзалу в "Финал четырех" континентального первенства, или победа нашей молодежной команды на Турнире Лобановского , которую мы ждали десять лет, или путевки в элит-раунд квалификации чемпионата Европы сборных U-17 и U-19, или невероятные эмоции, которые подарила нам национальная сборная, пробившись на Евро-2020 с первого места, не проиграв при этом ни одного матча в 2019 году".

"Таким насыщенным и неповторимым был 2019 год, и я уверен, что нашу страну ждут еще большие победы как на футбольном поле, так и на другом поприще. Украинцы, братья, давайте будем патриотами, давайте будем любить Украину, любить наш футбол и вместе радоваться его успехам. Будем едиными, будем сильными. С Новым годом!", — сказал Андрей Павелко в своем видео поздравлении.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.