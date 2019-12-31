Украина

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена продлил соглашение с нынешней командой.

Официальный сайт Динамо подтвердил, что Карлос Де Пена продолжит выступать за клуб.

Предыдущее соглашение уругвайца действовало до 31 декабря 2019 года.

"Карлос сыграл необходимое для продолжения контракта количество встреч, следовательно, его контракт с клубом будет действовать до 31 декабря 2021 года", — гласит заявление на официальном сайте киевлян.

Де Пена стал игроком Динамо в апреле 2019 года.

В нынешнем сезоне он провел 24 матча за киевлян, где забил пять голов и записал на свой счет четыре ассиста.

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