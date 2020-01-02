Украина

День рождения 2 января празднует экс-вратарь сборной Украины и киевского Динамо.

На второй день 1975-го года родился Александр Шовковский, который позже стал легендой киевского Динамо и одним из лучших вратарей Европы.

Нынешний тренер сборной Украины всегда славился своим умением отбивать пенальти и по сей день является единственным в истории голкипером, который не пропустил ни одного удара с 11 метров в серии пенальти на чемпионате мира.

Практически всю свою карьеру Шовковский провел в киевском Динамо, где не раз и не два спасал от пропущенных мячей.

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