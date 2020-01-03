Украина

Украинский хавбек грузинского происхождения вернулся в черниговскую Десну.

Полузащитник луганской Зари Леван Арвеладзе продолжит карьеру в Десне. Об этом сообщает официальный сайт черниговского клуба.

Украинец грузинского происхождения подписал с новой командой контракт на два года с возможность продления еще на один сезон.

Стоит отметить, что Арвеладзе не смог стать игроком основы в Заре. За первую половину сезона он лишь шесть раз выходил на замену в рамках чемпионата Украины.

В период с 2016 по 2018 год Леван Арвеладзе уже выступал за Десну, за которую провел 41 поединок, забил восемь голов и отдал девять результативных передач.

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