Украина

Защитник Динамо пройдет медосмотр в новом клубе шестого января.

Защитник Динамо Сидклей в ближайшее время все-таки покинет киевский клуб. Об этом сообщает GloboEsporte.

По информации источника, 26-летний бразилец в понедельник, шестого января, прибудет в расположение Коринтианс, где пройдет медицинский осмотр.

Руководство Динамо договорилось с бразильским клубом об условиях перехода футболиста на правах аренды до конца 2020 года, по итогам которой киевляне заработают 600 тысяч евро.

Действующее соглашение Сидклея с Динамо рассчитано до 2023 года. В текущем сезоне он не провел ни одного матча за "бело-синих".

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