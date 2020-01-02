Бразилия

Футболист, как собщается, продолжит карьеру на родине.

Ранее сообщалось, что левый защитник киевского Динамо Сидклей 2020 год проведет в Коринтиансе.

Клубы договорились об аренде футболиста, хотя изначально рассматривался вариант с полноценной продажей.

Официального подтверждения перехеда еще не было, но портал Trancfermarkt уже сообщает о том, что Сидклей перебрался в бывший клуб.

Отметим, что Коринтианс не был заинтересован в покупке 26-летнего футболиста за предложенную киевлянами сумму.

Действующее соглашение Сидклея с Динамо рассчитано до 2023 года.

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