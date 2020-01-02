Футболист, как собщается, продолжит карьеру на родине.
Сидклей в форме Коринтианса / atribuna.com.br
02 января 2020, 08:26
Ранее сообщалось, что левый защитник киевского Динамо Сидклей 2020 год проведет в Коринтиансе.
Клубы договорились об аренде футболиста, хотя изначально рассматривался вариант с полноценной продажей.
Официального подтверждения перехеда еще не было, но портал Trancfermarkt уже сообщает о том, что Сидклей перебрался в бывший клуб.
Отметим, что Коринтианс не был заинтересован в покупке 26-летнего футболиста за предложенную киевлянами сумму.
Действующее соглашение Сидклея с Динамо рассчитано до 2023 года.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.