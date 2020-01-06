Украина

Экс-тренер Динамо возобновил карьеру спустя более шести лет паузы.

Новым тренером словацкой Нитры стал украинский специалист Анатолий Демьяненко, сообщил клуб на своей странице в Фейсбуке. Помогать ему будут Мирослав Немец и Мирослав Кениг.

Нитра после 18 туров чемпионата Словакии идет на предпоследнем месте, опережая на одно очко Погронье и на три отставая от Середи.

Перед Демьяненко стоит задача сохранить прописку в элитном дивизионе. Следующий матч команда проведет 15 февраля против вышеупомянутого Погронье.

Последним местом работы Демьяненко была Волынь, которую он покинул в 2013 году. С 2005 по 2007 год он возглавлял Динамо, с которым выиграл чемпионат Украины, а также Суперкубок и два Кубка.

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