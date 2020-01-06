Украина

Защитник рассказал про опыт работы с Виталием Кварцяным.

Эдуард Соболь, который ныне выступает за Брюгге, рассказал про период совместной работы с Виталием Кварцяным в запорожском Металлурге.

"Был ли я в команде, когда назначили Кварцяного? Да, я как раз был в сборной в тот момент. Я, если честно, не очень обрадовался. По всем видео этим.. боялся ехать обратно в команду. У него были высокие нагрузки. Три тренировки было: утренняя пробежка, вторая утренняя тренировка и вечерняя. У нас на базе в Запорожье построили горки, чтобы забегать на них. Кварцяный прыгал, радовался, говорил, что надо памятник поставить человеку, который их построил.

У нас был центральный защитник Матеус. Кварцяный ему сказал, что нужно сбросить 7-8 килограмм. А у него мышцы и шкура... Матеус тогда задавался вопросом: "Что мне сделать, руку отрезать?". Кварцяный на глаз смотрел, кому сколько нужно сбросить. Он иностранцев называл не по имени, а чернобровый", — сказал Эдуард Соболь.

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