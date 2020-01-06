Украина

Нападающий будет защищать цвета черниговской команды.

Нападающий Филипп Будковский, который защищал цвета Зари, заключил контракт с Десной, сообщает официальный сайт черниговского клуба.

По данным источника, 27-летний футболист подписал с "северянами" полноценное соглашение, условия которого не разглашаются.

В текущем сезоне Будковский провел 16 поединков в футболке луганчан во всех турнирах, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что к Будковскому в Десне скоро присоединится полузащитник Зари Леван Арвеладзе.