Украина

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич рассказал, на кого он равняется в европейском футболе.

Александр Бабич не скрывает, что старается не пропускать матчи Аталанты, а также то, что его Мариуполь перестроился под схему итальянской команды.

"В последнее время стараюсь не пропускать матчи Аталанты. Мариуполь где-то перестроился под схему игры команды Гасперини. Хочется видеть перестроения, взаимодействия на футбольном поле. Также мы смотрим матчи украинской Премьер-лиги, разбираем соперников".

"Раньше я больше следил за Атлетико Диего Симеоне, он и сейчас мне нравится. Но учитывая проблемы Мариуполя и нашу игру больше по схемам 3-5-2 и 3-4-3 с тремя центральными защитниками, то больше просматриваю как раз Аталанту. Многое мы пытаемся взять именно из игры Аталанты", — сказал Александр Бабич в интервью Футбольному формату.

В текущем сезоне Мариуполь расположился на шестой строчке в УПЛ с 22 пунктами в активе.

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