Украина

Также в этом рейтинге оказался Тайсон и Александр Зубков.

Польский портал 2x45 опубликовал материал о футболистах, которые выступают не в самых сильных клубах Европы, но в ближайшее время могут сменить свою футбольную прописку, ради более сильного чемпионата.

Издание отобрало десять человек, из которых стразу трое связаны с Украиной: защитник Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко, капитан Шахтера Тайсон и хавбек Ференцвароша Александр Зубков.

" Миколенко - отличный защитник, а еще лучше он проявляет себя в атаке — в этом сезоне уже шесть передач и два гола. Украинская Премьер-лига становится для него слишком тесной", — говорится в статье о 20-летнем защитнике.

"31-летний бразилец — один из символов последнего десятилетия Шахтера. Удивительно, что такой зрелищный игрок еще не перебрался в клуб из более сильной лиги", — комментирует выбор Тайсона 2x45.

"Один из самых эффективных игроков в чемпионате Венгрии. Внимание на 23-летнего вингера стоит уделить не только из-за его статистики (хотя шесть голов и семь передач производят впечатление), но и из-за стиля игры. Зубков постоянно нацелен на ворота, идет в дриблинг, технически подготовлен. Именно на таких футболистов люди приходят на стадион, чтобы полюбоваться их игрой", — комментарий в описании игрока, который выступает за Фради на правах аренды из Шахтера.

Кроме этой троицы в список также попали Мавис Тшибота (Лудогорец), Шон Вейсман (Вольфсберг), Кевин Фолланд (Байер), Паулиньо (Левски), Дайо Упамекано (РБ Лейпциг), Виктор Осимхен (Лилль) и Флоринел Коман (Стяуа).