Украина

Наставник днепрян — о первой половине сезона.

Главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко высказал свое мнение об адаптации команды в Премьер-лиге, а также подвел итог первой половине сезона.

"Адаптация проходила по ходу сезона. Во-первых, очень непросто за короткое межсезонье собрать команду и перейти на новые требования. Игру, которую мы показывали в Первой лиге, уже не удавалось демонстрировать в Премьер-лиге. Были сложности. За 18 туров мы адаптировались в элите, но демонстрировать стабильную игру нам было тяжело".

"Если Вторую и Первую лиги мы прошли уверенно, обладая игровой инициативой и преимуществом за счет прессинга, то в Премьер-лиге не получалось прессинговать и навязывать свои условия. Самая большая проблема — не нашли баланс между игрой в обороне и атаке. Даже когда мы низко садились в оборону, позволяли сопернику создавать моменты, и как итог имели проблемы".

"Ни качеством игры, ни местом в таблице мы не удовлетворены. Но я точно понимаю, если улучшим качество игры, то поднимемся на более высокое место в таблице", — цитирует Михайленко официальный сайт днепрян.

Ранее сообщалось, что Днепр-1 прекратил сотрудничество с четырьмя футболистами.