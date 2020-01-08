Украина

Шаран рассказал о планах подготовки александрийского клуба.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о планах подготовки во время зимнего трансферного окна и назвал имена соперников в спаррингах.

"Что касается планов, то 11 января команда собирается на базе, проведем медицинское обследование и небольшой втягивающий сбор, а уже 14-го улетаем в Аланию (Турция) в отель Голд Сити, туда, где мы проводим постоянные тренировочные сборы.

Запланировано пять спаррингов. Первые три матча будут с болгарскими клубами 18 января с командой Ботев (Пловдив), который занимает 7-е место в национальном чемпионате Болгарии, 19 января сыграем с Софиевской Славией, которая занимает 5-ю строчку в турнирной таблице, 21-го проведем спарринг с Черно море из Варны, которая занимает 6-е место в чемпионате. 24-го января встретимся с Македония Гьорче Петров, которая находится на 5-м месте первой лиги Северной Македонии, и 26 января сыграем против армянского ФК Пюник, который занимает 7-е место в Премьер-лиге страны", – приводит слова Шарана официальный сайт клуба.

На данный момент Александрия занимает 5-ю строчку в турнирной таблице УПЛ, отставая от лидирующего Шахтера на 17 очков.

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