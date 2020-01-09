Украина

Гурбан Гурбанов прокомментировал идею объединенного чемпионата нескольких стран.

Главный тренер азербайджанского Карабаха Гурбан Гурбанов высказался касательно идеи, которую озвучили в России, относительно объединенного чемпионата. Отметим, что суть идеи заключается в создании чемпионата, в котором будут играть команды из России, Казахстана, Беларуси и Азербайджана.

"Это просто разговоры, не связанные с реальностью", — приводит слова Гурбанова Azerisport.

"Я не хочу, чтобы мы кому-то служили. Пусть все внимание спонсоров будет на азербайджанском футболе. Как это было несколько лет назад, когда сюда приезжали качественные легионеры и количество команд было приличным. Этот объеденный чемпионат может быть временным. Лучше надеяться на себя и играть под своим флагом. Пусть другие клубы стремятся играть под нашим флагом".

Карабах выиграл шесть последних чемпионатов Азербайджана.

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