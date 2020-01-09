Украина

Лучший игрок 2019 года в киевском Динамо в интервью Salimo.uy рассказал о своей жизни в Украине, сборной Уругвая, своем будущем и многом другом.

Карлос Де Пена перешел в Динамо в 2019, и несмотря на изначальный скепсис болельщиков и специалистов, был признан лучшим игроком года в команде. СМИ приписывают интерес к Карлосу Лацио, американским Коламбус Крю и Портленд Тимберс, а также неназванным бразильским клубам.

- Что для тебя значит то признание, которого ты добился в Украине?

- Это многое значит, ведь сейчас мой первый год в клубе, и было очень важно получить приз лучшему игроку. Это нелегко, ведь в Динамо много хороших футболистов. Я доволен своим первым годом в клубе и очень счастлив в Динамо.

- Как ты попал в Динамо?

- Через агента Хулио Тымчишина.

- У тебя были трудности в адаптации?

- Если честно, меньше, чем я думал. Хоть Украина и очень сильно отличается в плане традиций, языка и стиля жизни, я чувствую, что хорошо адаптировался. Выучил язык, что было нелегко. Это сильно помогает приспособиться к ежедневной жизни.

- Чем украинский футбол отличается от других?

- Здесь акцент на физику, но в то же время, есть очень техничные игроки. Он сильно растет, юношеская сборная выиграла чемпионат мира U-20, а взрослая вышла на чемпионат Европы. Потихоньку Украина учится доминировать, и это также отображается на многих командах в чемпионате.

- Какие у тебя планы на 2020? Была информация о предложениях из MLS и Бразилии. В каком чемпионате ты хотел бы поиграть?

- Я не в курсе этих предложений. Но если вы у меня спросите, я скажу, что это две очень разных, но привлекательных чемпионата. В Бразилии много конкуренции и высокий уровень, но с другой стороны, футбол в Америке растет и привлекает очень хороших футболистов. При переезде в США можно выиграть в качестве жизни, что всегда важно.

- Как считаешь, ты сейчас на пике?

- Думаю, у меня очень хороший период. Никогда не думал, что это пик, потому что всегда стараюсь развиваться и прибавлять. Ежедневно пытаюсь стать лучше и прибавить во всем, в чем только можно.

- Как думаешь, в этом году получишь шанс сыграть за сборную Уругвая?

- Это мечта каждого уругвайца и моя в том числе. Эта перспектива мотивирует, вдохновляет и наполняет гордостью. Я работаю над тем, чтобы эта мечта стала реальностью, а единственный способ – играть и играть на хорошем уровне, потому что в сборной полно классных игроков.

- Как ты оценишь свое время в уругвайском Насьонале? Следишь за его матчами?

- Чемпионат Уругвая очень изменчив. У Насьоналя были и хорошие времена, и плохие. Важно то, что был выигран чемпионат. Мне нравится смотреть их матчи, и я всегда стараюсь это делать, хотя разница во времени с Украиной не лучшая.

Мариано Дуран, Салимо