Полтавчане решили сохранить форварда в команде.
Денис Васин, фото Ворскла
09 января 2020, 19:56
Официальный сайт Ворсклы сообщает, что руководство клуба решило продлить действующий контракт с нападающим Денисом Васиным.
Отметим, что текущее соглашение истекало через полгода, а новая сделка будет действовать до лета 2021 года.
Напомним, игрок защищает цвета полтавчан с 2018 года. В текущем сезоне Васин сумел забить четыре гола в 14 поединках в футболке "зеленых".
К слову, нападающий забил победный гол Ворсклы в заключительной игре прошлого года в УПЛ против Капрат.