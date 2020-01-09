Украина

Полтавчане решили сохранить форварда в команде.

Официальный сайт Ворсклы сообщает, что руководство клуба решило продлить действующий контракт с нападающим Денисом Васиным.

Отметим, что текущее соглашение истекало через полгода, а новая сделка будет действовать до лета 2021 года.

Напомним, игрок защищает цвета полтавчан с 2018 года. В текущем сезоне Васин сумел забить четыре гола в 14 поединках в футболке "зеленых".

К слову, нападающий забил победный гол Ворсклы в заключительной игре прошлого года в УПЛ против Капрат.