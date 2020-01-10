Украина

Вингер прокомментировал начало подготовки.

Крайний полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили рассказал об индивидуальной подготовке во время отпуска, а также о своих личных целях.

"Индивидуальные задания были у всех почти одинаковые. Думаю, трудно будет уже на сборах. Ожидания? Здорово, что во время первого подготовительного этапа будет много контрольных матчей. Лично я скорее набираю форму, когда много матчей. Думаю, это хорошо для команды. Цель — побольше играть и побеждать".

"Да, слухи действительно были. Я сам их видел в интернете, но они никоим образом меня не касаются. Моя задача остаться в Динамо — я везде говорю это и всегда буду повторять. Буду здесь завоевывать место в основном составе", — сказал Цитаишвили официальному сайту Динамо.

Ранее о старте подготовки ко второй половине сезона рассказал защитник киевлян Александр Караваев.